СМИ: талибы назначили бывшего узника Гуантанамо министром обороны страны

ТАСС, 25 августа. Бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо Абдул Каюм Закир назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и.о. министра обороны страны. Об этом сообщает в среду катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении.

Закир является одним из основных полевых командиров талибов, выполнял боевые задачи и руководил бойцами радикалов. После начала военной операции США и западных сил в Афганистан (2001-2014 годы) он начал участвовать в боях на стороне движения. Американские солдаты захватили его и поместили в тюрьму на базе Баграм, откуда впоследствии перевели в Гуантанамо. После выхода на свободу он снова примкнул к "Талибану".

Во вторник движение назначило исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств. По данным агентства Пажвок, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и. о. министра финансов - Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла. Кроме того, движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.