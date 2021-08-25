В парламенте Армении произошла вторая драка за день

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Вторая драка за день произошла в армянском парламенте между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционных "Армении" и "Честь имею" во время выступления парламентария от "Армении" Ваге Акопяна. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Прекратите, выключите прямую трансляцию", - заявил спикер парламента Ален Симонян и пригласил в зал заседания сотрудников службы безопасности.

Ранее в среду в парламенте Армении уже была драка между представителями правящей партии и оппозиции. Тогда выступавший от партии власти парламентарий Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы в армии покупалось за деньги. Глава фракции "Армения" - бывший глава оборонного ведомства Сейран Оганян бросил в него бутылку с водой. Началась драка, после чего спикер дал указание отключить трансляцию заседания. Был объявлен перерыв.

Парламент Армении нового созыва, избранный на внеочередных выборах 20 июня, начал работу 2 августа. В нем 107 депутатов: 71 представляет партию премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", 29 - блок "Армения", семь - блок "Честь имею".