Бывшего многолетнего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула избрали и.о. градоначальника города

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Бывший мэр Кривого Рога Днепропетровской Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности градоначальника этого крупного промышленного города Украины. Об этом в среду сообщает местное издание "Первый Криворожский".

Отмечается, что тайным голосованием и.о. мэра города избран депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул. За его кандидатуру проголосовали 32 депутата, а участие в голосовании приняли 33 человека. Депутаты президентской партии "Слуга народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания. Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).

Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 года по 2020 год. На местных выборах 2020 года Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру по состоянию здоровья в пользу кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который и был избран градоначальником. 15 августа Павлова нашли застреленным в его доме в селе Вольное. На месте происшествия был обнаружен зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

По факту гибели Павлова открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Следствие рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.