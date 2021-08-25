СМИ: боевики срывают выполнение условий перемирия в Дераа-эль-Балад на юге Сирии

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Формирования сирийской вооруженной оппозиции срывают выполнение условий соглашения о локальном примирении, которое было достигнуто 14 августа в районе Дераа-эль-Балад на юге страны. Как передал в среду телеканал Surya, боевики сделали несколько залпов из минометов по жилым кварталам, находящимся под защитой сирийской армии. В результате планировавшаяся на среду операция по выводу членов бандформирований из Дераа в северо-западную провинцию Идлиб была прервана.

По информации телеканала, сирийские военные ранее открыли два прохода для вывода боевиков из Дераа-эль-Балад. Во вторник в район Джераблус к северу от Алеппо выехали вместе с семьями восемь членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Всего по условиям перемирия должны сложить оружие 100 боевиков, которые обвиняются в нападениях на военнослужащих и захвате заложников. Среди них два полевых командира так называемой Сирийской свободной армии Мухаммед аль-Мусалима и Муэйид Харфуш. Тем, кто откажется сдаваться властям, предоставлена возможность покинуть Дераа-эль-Балад и выехать в провинцию Идлиб, которую контролируют бандформирования.

После серии вооруженных провокаций со стороны боевиков командование ВС Сирии направило в июле в провинцию Дераа воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали южные районы, оставшиеся под контролем отрядов сирийской оппозиции по условиям примирительного соглашения 2018 года. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями боевиков, причастных к нападениям на военнослужащих и обстрелам мирных кварталов.

Во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что вооруженные группировки в сирийской провинции Дераа не соблюдают достигнутое 14 августа при содействии российских военных перемирие и блокируют гуманитарный доступ к городу Дераа-эль-Балад. Дипломат добавил, что Россия "предпринимает все усилия для налаживания ситуации в Дераа".