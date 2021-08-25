Источник: гуманитарная ситуация в провинции Баглан остается напряженной

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Гуманитарная обстановка в северной афганской провинции Баглан, где в последние дни шли бои между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления, остается напряженной. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в регионе.

"Гуманитарная ситуация в Баглане крайне тяжелая. Есть проблемы с поставками жизненно важных ресурсов. Кроме того, талибы продолжают насилие в отношении местного населения", - подчеркнул собеседник агентства.

Во вторник вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя исполняющим обязанности руководителя государства, обвинил "Талибан" в блокировке поставок топлива и продовольствия в район Андараб провинции Баглан, а также в похищении местных жителей. В свою очередь Мохаммад Масуд Андараби, занимавший должность министра внутренних дел при бежавшем из страны президенте Ашрафе Гани, призвал международные правозащитные организации "расследовать действия талибов в Андарабе".

21 августа источник ТАСС проинформировал, что радикалы вернули контроль над Андарабом, который ранее силы ополчения отбили у талибов.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.