В ДНР заявили, что Киев усложняет переговоры по урегулированию в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Срыв Киевом заседания подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе демонстрирует, что украинская делегация не готова к конструктивной работе и стремится лишь усугубить и без того сложный переговорный процесс. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

"Такое поведение еще раз доказывает, что Киев не заинтересован в конструктивной работе. Украинскую власть не заботят ни проблемы живых людей, ни память о мертвых. Складывается впечатление, что на Минской площадке Украина добивается одной единственной цели - усугубить и без того тупиковую переговорную ситуацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена ДНР.

Несмотря на то, что это заседание было первым после длительного летнего перерыва, и на его повестку были вынесены такие важные темы, как обмен удерживаемыми лицами, поиск пропавших без вести и работа пунктов пропуска на линии соприкосновения, представители Киева нашли способ сорвать заседание, отметила Морозова. "Нежелание Украины выполнять свои обязательства по пунктам повестки дня для нас давно не новость. Но, судя по всему, даже те несостоятельные аргументы, которые ранее позволяли киевским представителям стопорить работу группы, исчерпаны. Поэтому сегодня для срыва заседания украинские переговорщики использовали банальный процедурный вопрос и демонстративно покинули конференцию", - добавила она.

В среду также запланированы заседания политической, экономической подгрупп и подгруппы по вопросам безопасности. Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 26 августа.