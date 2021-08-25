В офисе Зеленского отвергли причастность властей Украины к нападению на Порошенко

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда во вторник на праздновании Дня независимости ему в лицо плеснули зеленкой, было бытовым хулиганством, и в офисе главы государства отвергают причастность действующих властей к инциденту. Об этом сообщил в среду советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий", - сказал он в интервью украинскому изданию "Лига". Подоляк считает, что Порошенко оказался "абсолютным информационным аутсайдером", и потому использовал столь откровенно хулиганский повод, чтобы перебить парадную повестку.

Во вторник злоумышленник у входа на станцию метро Крещатик в центре Киева облил экс-президента зеленкой. Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в параде. Зеленка попала Порошенко на лицо, руки и одежду.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудник полиции. В столичном управлении МВД сообщили, что им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Порошенко, комментируя инцидент, возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Экс-президент также, обращаясь к Зеленскому, призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.