Пограничники Латвии пресекли еще 68 попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Латвийские пограничники за прошедшие сутки предотвратили еще 68 попыток незаконного пересечения границы республики с территории Белоруссии нелегальными мигрантами. Об этом в среду сообщает местное агентство LETA со ссылкой на данные Государственной службы пограничной охраны.

"С 10 августа были предотвращены попытки 544 человек незаконно пересечь государственную границу", - указывает погранохрана. За прошедшие сутки не было задержанных за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы, а всего с начала года за это были задержаны 377 граждан третьих стран.

В свою очередь как сообщили агентству в министерстве внутренних дел республики, Латвия еще не обращалась в ЕС за помощью в борьбе с потоком нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. "Учитывая текущую ситуацию на латвийско-белорусской границе, Латвия может обеспечить работу в соответствии с имеющимися ресурсами", - указали в МВД. Дальнейшие шаги ведомства будут зависеть от развития ситуации. В настоящее время помощь пограничникам продолжают оказывать Государственная полиция, Национальные вооруженные силы и эксперты Агентства ЕС по контролю границ Frontex.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

Правительство Латвии также решило ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, начатое несколько лет назад, и одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.