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Смена власти в Афганистане

Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

Власти республики должны дистанцироваться от всех террористических организаций, отметил председатель КНР в разговоре с президентом РФ

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в среду договорились усилить координацию по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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"Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества", - приводит телеканал слова китайского лидера.

По данным Центрального телевидения Китая, Путин выразил согласие на предложение Си Цзиньпина усилить координацию по афганскому вопросу.

Власти Афганистана должны дистанцироваться от всех террористических организаций, отметил Си Цзиньпин в разговоре с Путиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанРоссияКитайСи ЦзиньпинСмена власти в Афганистане
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