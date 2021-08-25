В партии Хекматиара заявили, что талибы не начали обсуждать будущее руководство страны

ТАСС, 25 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) на данный момент еще не приступило к детальному обсуждению формирования новой администрации в Афганистане. Об этом в беседе с ТАСС сказал в среду глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, его сын Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

"Делегация талибов проводила встречи с Гульбеддином Хекматиаром, [экс-президентом] Хамидом Карзаем и [главой совета по нацпримирению] Абдуллой Абдуллой. Движение пока что не начало серьезно обсуждать новую администрацию, только сказало, что не сможет самостоятельно управлять страной, и ему понадобится помощь политиков. Сказали, что сформируют инклюзивное правительство, но пока не ясно, как это будет сделано", - сказал Хекматиар.

О сопротивлении в Панджшере

Перспективы и эффективность афганского сопротивления в Панджшере зависят только от международной поддержки их действий, заявил Хекматиар.

"Мы знаем, что в Панджшере есть сопротивление и настроения бороться, но это все зависит от международной поддержки. Если у них получится ее добиться, они смогут сопротивляться, но вот долго ли, или их деятельность будет краткосрочной, мы не может спрогнозировать. Ведь администрация президента Ашрафа Гани 20 лет получала поддержку мира, но не смогла сопротивляться "Талибану" и 20 дней", - сказал он.

Хекматиар отметил, что руководство партии "не ведет прямых контактов с лидерами сопротивления Ахмадом Масудом и Амруллой Салехом", бывшим вице-президентом, объявившим себя и. о. главы государства. "Однако мы посоветовали руководству "Талибана" не прибегать к военному решению. Мы предложили как минимум дать заверения командующим в Панджшере, что они получат места, должности, голоса в новом правительстве. Это убедит их двигаться дальше в мирном ключе", - сказал он. Талибы, напомнил он, "осадили Панджшер с целью надавить на несогласных и вынудить выбрать мирное решение". Если переговоры провалятся, то "остается военный вариант, от которого не будет пользы ни одной из сторон".

Политик напомнил также, что "в течение последних 20 лет Панджшер был самой мощной провинцией с точки зрения хороших позиций в правительстве и очень развитой сферой безопасности". "Они собрали и перевезли в провинцию большое количество вооружения и военного оборудования. Это значит, они ожидали такого развития событий", - заключил собеседник агентства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое заявило о себе в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.