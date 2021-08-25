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Смена власти в Афганистане

Талибы провели в Катаре встречу со спецпредставителем правительства ФРГ по Афганистану

Представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что делегация талибов указала представителю ФРГ на важность того, чтобы иностранные войска покинули территорию Афганистана к установленному сроку

КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провела в Дохе встречу со спецпредставителем правительства Германии по Афганистану Маркусом Потцелем. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Вчера [представитель политического офиса движения] Шер Мохаммад Аббас Станикзай и сопровождающая его делегация встретились в Дохе с Маркусом Потцелем <...>. В ходе встречи обсуждались политические вопросы и ситуация в аэропорту Кабула", - отметил Шахин.

По его данным, делегация талибов указала представителю ФРГ на важность того, чтобы иностранные войска покинули территорию Афганистана к установленному сроку. "Это откроет путь к возобновлению гражданских рейсов. Люди, имеющие соответствующие документы, смогут путешествовать коммерческими рейсами после 31 августа", - подчеркивается в сообщении.

Германская делегация, как добавил представитель талибов, "подтвердила продолжение гуманитарной помощи Афганистану и добавила, что приостановленные проекты по развитию также будут возобновлены после нормализации ситуации [в стране]".

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

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