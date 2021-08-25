Глава МИД Австрии заявил, что Россия есть и будет частью европейской реальности

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Россия есть и будет частью европейской реальности, поэтому Москва и Вена должны продолжать сотрудничество. Об этом в среду заявил МИД Австрии Александер Шалленберг по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Можно сказать, что Россия знает нас, а мы знаем Россию. Надо отметить, что наши исторически сложившиеся отношения в последнее время подвергались очень серьезным испытаниям. Даже если мы стоим на противоположных берегах реки, то мост между нами не будет разрушен. Россия есть и будет частью европейской реальности. Россия - наш самый большой географический сосед, поэтому логично, что есть многочисленные сферы, в которых мы планомерно сотрудничаем", - сказал он.

"Нам [России и Австрии] надо продолжить сотрудничество, потому что ни одна страна не является настолько богатой или большой, чтобы она была уверена в том, что ей не нужны соседи. Нельзя забывать, что Европейский союз с большим отрывом является самым важным торговым партнером России. Тем важнее, что мы и впредь будем поддерживать диалог", - добавил Шалленберг.