Посол ОАЭ в РФ: Москве и Абу-Даби нужно развивать механизмы обеспечения безопасности

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия и ОАЭ должны сотрудничать вместе для формирования и развития эффективных механизмов по обеспечению международной безопасности. Об этом заявил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Уверен, что сотрудничество и доверие стратегического характера между лидерами наших стран, позволит двум государствам совместно реагировать на новые угрозы и вызовы в сфере безопасности и сообща поддерживать региональный мир и стабильность. Считаю, что в таких непростых международных условиях нам необходимо формировать и развивать эффективные механизмы обеспечения глобальной безопасности", - сказал он.

Посол указал на высокий уровень политических контактов, торгово-экономического сотрудничества, развития культурных связей, внешнеполитических консультаций, а также сотрудничества в области безопасности и военно-технической сферы между РФ и ОАЭ. "Российско-эмиратское взаимодействие в вопросах безопасности, развития военных связей, военно-технического сотрудничества является важнейшим элементом двусторонних отношений", - подчеркнул дипломат.

Военно-техническое сотрудничество

По словам посла, международный военно-технический форум "Армия-2021", который проходит в подмосковной Кубинке, имеет большое значение для демонстрации достижений российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе для продвижения этой продукции на мировом рынке в форме экспортных предложений. "Подобные форумы играют важную роль в системе международного военно-технического сотрудничества, - сказал он. - Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий".

Аль-Джабер подчеркнул, что для ОАЭ форум "Армия 2021" - это уникальная возможность ознакомиться с экспортными образцами российского вооружения, а также военной и специальной техники. "Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в данном направлении, в разработке и реализация совместных проектов. Уверен, что сотрудничество и доверие стратегического характера между лидерами наших стран, позволит двум государствам совместно реагировать на новые угрозы и вызовы в сфере безопасности и сообща поддерживать региональный мир и стабильность", - добавил он.

"Приятно видеть, что, невзирая ни на какие ограничения и сложности, вызванные пандемией коронавируса, российский оборонно-промышленный комплекс успешно развивается. Мир всегда с нетерпением ждет новые образцы вооружения и военной техники. Всегда есть необходимость в обсуждении актуальных проблем военно-технического сотрудничества, функционирования оборонно-промышленного комплекса", - отметил посол.

Дипломат обратил внимание, что представители Министерства обороны ОАЭ каждый год участвуют в форуме "Армия", а представители Минобороны и военно-промышленного комплекса РФ всегда участвуют в Международном военно-техническом салоне IDEX в Абу-Даби. Посол выразил надежду, что "Армия-2021" послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между РФ и ОАЭ в деле повышения обороноспособности. "Благодарю российскую сторону за усилия, направленные на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия между нашими странами. Возможностей для сотрудничества у нас много", - заключил аль-Джабер.