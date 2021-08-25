Бывшего президента Чада Хабре похоронят на территории Сенегала

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент Чада Хиссен Хабре, умерший 24 августа в больнице от вызванных коронавирусом осложнений, будет похоронен в Сенегале. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на его родственников.

Супруга Хабре Фатиме Раймонн заявила, бывший глава государства будет похоронен на территории Сенегала, так как власти Чада "пока полностью не реабилитировали" его. "Мы ни о чем не просили правительство Чада", - подчеркнула она.

Власти Чада объявили во вторник, что не будут возражать против захоронения тела Хиссена Хабре на родине. Однако никакой официальной церемонии при этом не будет из-за уважения к гражданам страны, которые стали жертвами Хабре, подчеркнули в чадском правительстве. Хабре получил прозвище "африканский Пиночет" за различные преступления, совершенные им в период нахождения у власти. По словам правозащитников, бывший президент Чада виновен в гибели более 40 тыс. человек.

Осужденный за военные преступления Хабре умер в возрасте 79 лет в Сенегале. Сенегальская газета Sud Quotidien отмечает, что Хабре умер в больнице в столице страны Дакаре, куда был помещен в связи с коронавирусом.

Хабре пришел к власти в Чаде по итогам гражданской войны. Он был провозглашен в 1982 году президентом Чада и находился на этом посту до 1990 года, когда был свергнут. Хабре бежал в Сенегал и обосновался в столице страны Дакаре. Осенью 2005 года бельгийский суд выдал международный ордер на арест бывшего президента Чада за преступления против человечности. Летом 2008 года суд в Чаде приговорил Хабре к смертной казни.

Власти Сенегала по требованию Международного суда ООН арестовали Хабре в 2013 году в Дакаре. Спустя три года Специальный африканский трибунал, образованный совместно Сенегалом и Африканским союзом, признал Хабре виновным в совершении преступлений против человечности и приговорил его к пожизненному заключению. Бывший глава государства отбывал срок в тюрьме в Сенегале. Когда состоятся похороны близки Хабре пока не сообщили.