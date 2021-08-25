Рахмон заявил, что Душанбе признает только всенародное правительство Афганистана

ДУШАНБЕ, 25 августа. /ТАСС/. Душанбе признает только то правительство Афганистана, которое будет создано путем инклюзивного диалога с учетом позиции всех национальных меньшинств. Об этом в среду заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, прибывшим в Душанбе с рабочим визитом.

"Таджикистан не признает никакое другое правительство, созданное в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего народа Афганистана, особенно всех его национальных меньшинств", - приводит слова Рахмона его пресс-служба. Он добавил, что таджики должны занимать достойное место в будущем правительстве Афганистана.

По словам таджикского лидера, Афганистан должен как можно скорее сформировать инклюзивное правительство. "Таджикистан подчеркивает, что для оперативного решения политических проблем и вопросов безопасности соседней стране необходимо как можно быстрее создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, прежде всего всех таджиков Афганистана, которые составляют более 46% жителей этой страны", - сказал он. Рахмон подчеркнул, что государственное устройство Афганистана должно быть определено на референдуме с учетом позиции всех его граждан.

В среду глава МИД Пакистана также встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По данным внешнеполитического ведомства республики, министры обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения региональной безопасности.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.