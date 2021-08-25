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Смена власти в Афганистане
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Глава МИД Австрии призвал не допустить превращения Афганистана в рассадник терроризма

Александер Шалленберг назвал афганскую проблему "самым острым вопросом в международной повестке дня"

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить превращения Афганистана в рассадник терроризма. Об этом заявил в среду министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вене.

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"Международное сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал инкубатором международного терроризма", - отметил Шалленберг.

Он назвал афганскую проблему "самым острым вопросом в международной повестке дня".

Надо также предотвратить, по его словам, и "огромную волну миграции". "Нам следует оказывать помощь афганцам" и не допустить того, чтобы миграционная волна дошла до наших границ, сказал Шалленберг.

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АвстрияАфганистанСмена власти в Афганистане
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