НАТО пришлет в Литву спецгруппу по борьбе с гибридными угрозами

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс положительно отреагировал на просьбу Вильнюса направить в Литву группу специалистов по противодействию гибридным угрозам. Об этом в среду сообщил МИД балтийской республики.

"Мы благодарны союзникам за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь, в том числе направлением спецгруппы по гибридным угрозам, с которыми столкнулась наша страна в связи с беспрецедентным потоком нелегальной миграции", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса.

Как отметил МИД, группа специалистов, численность которой не указывается, прибудет в Литву в ближайшее время. В задачу экспертов войдут анализ возможных сценариев гибридных кампаний, существующих и потенциальных рисков, формирование предложений по стратегической коммуникации и подготовке к реагированию на инциденты.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.