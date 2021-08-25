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Австрия не намерена направлять делегацию в Крым

По словам главы МИД Австрии Александера Шалленберга, у властей страны нет "ни желания, ни намерения" направить делегацию на российский полуостров

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Австрия не намерена направлять делегацию в Крым, поскольку руководствуется политикой в европейском контексте. Об этом в среду заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте", - сказал он.

"Я с удовольствием поеду в Москву при ближайшей возможности", - добавил Шалленберг.

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