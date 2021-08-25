Комитет избирателей Украины считает, что Зеленский не выполнил данных год назад обещаний

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещаний, которые он дал год назад в речи по случаю годовщины независимости страны. Об этом заявил в среду Комитет избирателей Украины (КИУ), проанализировавший обязательства главы государства.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал Зеленский в 2020 году, не были реализованы", - говорится в заявлении КИУ в Facebook.

В частности, по данным экспертов комитета, власти так и не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем президент особо акцентировал внимание во время прошлогоднего выступления. В 2021 году, отмечает КИУ, перемирие в Донбассе было сорвано, за год в зоне силовой операции погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения. В целом, в течение 2020 года власть не достигла прогресса в вопросе возвращения неподконтрольных территорий, констатировали в комитете. При этом в качестве позитивного момента отметили проведение саммита так называемой Крымской платформы.

Кроме того, как говорится в заявлении, фактически было провалено начало кампании по вакцинации от коронавируса, несмотря на заверения в полной готовности к ней - поставки вакцин в страну долгое время не осуществлялись, что привело к самым низким темпам вакцинации в Европе.

В мае КИУ пришел к выводу, что Зеленский, который вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, за два года выполнил лишь четверть своих обещаний. Согласно украинскому законодательству глава государства избирается на срок пять лет, очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2024 года. На прошлой неделе в интервью СМИ Зеленский не исключил, что будет участвовать в выборах 2024 года, поскольку не сделал все, что хотел.

Комитет избирателей Украины - всеукраинская общественная организация, главной задачей которой является наблюдение за ходом избирательных кампаний, поддержание взаимосвязей между избирателями и органами власти и защита избирательных прав граждан.