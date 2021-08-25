Посольство США в Танзании сообщило о вооруженном столкновении в Дар-эс-Саламе

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Посольство США в Танзании сообщило в среду о вооруженном столкновении вблизи посольства Франции в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Соответствующая информация размещена на портале американской дипмиссии в Twitter.

"Поступают данные о происходящем вооруженном столкновении рядом с посольством Франции на Али Хассан Мвинии Роуд, - говорится в сообщении. - Гражданам США следует избегать данный район и следить за ситуацией через местные СМИ".

Между тем в социальных сетях Танзании появилась информация о том, что силам безопасности удалось ликвидировать стрелка, который пытался совершить в Дар-эс-Саламе террористический акт.