США построят новый комплекс зданий посольства в Ханое стоимостью $1,2 млрд

ХАНОЙ, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты построят новый комплекс зданий для своего посольства во Вьетнаме. Соглашение о предоставлении американской стороне участка земли площадью 3,2 га в аренду на срок 99 лет было подписано в среду в Ханое в присутствии вице-президента США Камалы Харрис, находящейся здесь с официальным визитом.

Новое американское посольство расположится в престижном районе Каузей на западе города. Дизайн будущего комплекса зданий, общая площадь которых составит 419 тыс. кв. м, по словам представителей вьетнамской стороны, вдохновлен знаменитым вьетнамским заливом Халонг, признанным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафтный дизайн территории посольства будет отражать стиль традиционных вьетнамских садоводческих и рисоводческих хозяйств, расположенных в дельтах рек Красной и Меконга. На реализацию проекта возведения нового дипломатического комплекса во вьетнамской столице американская сторона, как сообщалось, намерена потратить порядка $1,2 млрд.

Посольство США в Ханое открылось в 1995 году после того, как Вьетнам и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения.