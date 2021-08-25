Медведчук заявил, что у правоохранительных органов Украины нет доказательств его вины

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом по делу о госизмене, заявил об отсутствии у правоохранителей доказательств его вины и о намерении бороться против незаконных действий власти.

"Я еще раз твердо, уверенно хочу подчеркнуть, что у правоохранительных органов, у прокуратуры не было никаких оснований предъявлять обвинения, у них нет никаких доказательств и поэтому данное уголовное преследование - незаконные политические репрессии в адрес оппозиции", - сказал он в опубликованном в среду интервью телеканалу "Первый независимый".

Медведчук заявил, что продолжит борьбу, "чтобы опровергнуть все эти незаконные, сфабрикованные уголовные обвинения". "На сегодняшний день проведение экспертиз, отдельных следственных действий, все это в своей совокупности является грубым нарушением уголовного процессуального кодекса, действующего законодательства, демонстрирует вопиющее нарушение моего конституционного права на защиту, - подчеркнул он. - Это вопиющие нарушения гарантированного мне национальным законодательством, европейским международным законодательством права на справедливый суд".

Политик также отметил, что осознавал все риски, когда стал одним из лидеров оппозиционной политсилы. "Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью, сказал он. Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть, но она дошла, поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу - это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах".

Медведчук сообщил, что продолжает свою политическую деятельность, несмотря на то что находится под домашним арестом. "Много читаю, много слушаю, много смотрю, анализирую политическую, экономическую, социальную ситуацию и делаю определенные выводы для идеологии нашей партии, для борьбы с властью в интересах граждан, в интересах избирателей - это то главное, чему я уделяю время в условиях домашнего ареста", - сказал он.