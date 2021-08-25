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В Танзании уничтожили боевика, убившего двух полицейских

По словам генерального инспектора полиции страны Саймона Сирро, террорист был иностранцем и прибыл, видимо, из Сомали

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские силы Танзании ликвидировали в среду боевика возле посольства Франции в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на генерального инспектора полиции Танзании Саймона Сирро.

Террорист убил двух полицейских, отметил он. По словам Сирро, боевик был иностранцем и прибыл, видимо, из Сомали. Генеральный инспектор не исключил, что нападение может быть связано с проводимой на севере Мозамбика операции против террористических группировок, в которой участвуют танзанийские силы.

Ранее посольство США в Танзании сообщило о вооруженном столкновении вблизи посольства Франции в Дар-эс-Саламе и призвало гражданам США избегать данный район.

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