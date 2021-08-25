Медведчук считает, что Киев должен предпринять шаги для установления мира в Донбассе

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны понять, что для установления мира на востоке страны необходимы конкретные шаги. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Для того чтобы сегодня реализовывать политику, изложенную в минских соглашениях, которые признаются, подчеркиваю, безальтернативными во всем мире, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Москве и в Киеве тоже отчасти об этом говорят, надо [предпринимать] конкретные действия. И поэтому, если не будет конкретных действий, ничего не будет в этом вопросе", - сказал политик в опубликованном в среду интервью телеканалу "Первый независимый".

Он напомнил, что в ходе последней встречи в нормандском формате (Германия, Франция, Россия и Украина), которая состоялась в 2019 году, был согласован ряд шагов. "Но ведь прошло не четыре месяца, как вы помните, а прошло уже фактически полтора года. И воз, как говорится, и ныне там. И поэтому когда сегодня говорят "нужна нормандская встреча, надо оптимизировать, надо разблокировать Минские соглашения", возникает вопрос: подождите, но для того, чтобы их разблокировать, надо действовать в русле минских соглашений", - отметил Медведчук.

"Еще никто из западных партнеров, независимо от того, насколько они любят действующую киевскую власть, не изменяли эту позицию по поводу безальтернативности. <...> Вы знаете, я вам хочу сказать по поводу жесткого ультиматума [о выполнении минских соглашений]. Ну, во-первых, я бы не хотел, чтобы жесткий ультиматум звучал по отношению к президенту моей страны. Я сейчас опускаю вниз фамилию этого президента, потому что иногда его поведение и действия как раз вынуждают к подобным формулировкам. Но жесткий ультиматум президенту - это жесткий ультиматум стране. А мы вот только что праздновали 30-летие независимости, мы до сих пор считаем ее суверенной, хотя это далеко не так и это отдельная тема для разговора", - отметил политик.

При этом он добавил, что Украине для дальнейшего развития необходимо установить мир в Донбассе. "Наша власть обязана видеть будущее только в одном контексте - возвращения Донбасса на Украину и Украины в Донбасс. <...> Люди понимают, что отсутствие мира - это отражение на их жизни, на их уровне доходов, на экономике Украины, на реализации социальной сферы. Это то, что необходимо сегодня. И если в этом контексте нет осознания со стороны власти, то это самая большая стратегическая ошибка, которая повлияет на состояние дел в стране и на дальнейшее ее развитие", - подчеркнул Медведчук.

"Но возникает вопрос: а что же делает власть для того, чтобы этот процесс не просто был реализован, а хотя бы был запущен? А он же даже не запущен, кроме пустых обещаний и кроме, наоборот, действий, которые направлены против этого процесса", - сказал политик.

О минских соглашениях

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным.