В Узбекистане на два года приостановили уплату туристского сбора

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал постановление, в соответствии с которым в стране на два года приостанавливается начисление и уплата туристского сбора. Документ в среду размещен в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.

"С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2023 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора", - говорится в постановлении. Ежедневный размер туристского (гостиничного) сбора, который взимается за проживание в гостиницах иностранцев, граждан Узбекистана и лиц без гражданства, в настоящее время составляет 980 сумов (около $0,95).

Полученные в результате этого сбора средства не входят в налогооблагаемую базу и направляются на финансирование мероприятий, направленных на продвижение и стимулирование внутреннего туризма. До 1 марта текущего года этот сбор взимался только с иностранцев.

Подписанное в среду постановление также предусматривает меры поддержки предприятий общественного питания. В частности, они с 1 сентября до 31 декабря текущего года освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество юридических лиц. Кроме того, им предоставляется право отсрочки погашения (рассрочки уплаты) задолженности по налогам с оборота, на прибыль и за пользование водными ресурсами.

Документ рекомендует коммерческим банкам оказать дополнительную поддержку клиентам, оказывающим услуги в сфере общественного питания, в целях их финансового оздоровления посредством использования различных инструментов банковских услуг.