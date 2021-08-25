Медведчук: миллионы украинцев против политики Киева в сфере языка и свободы слова

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Украины ведут борьбу с инакомыслием и запрещают русский язык, но миллионы украинцев не поддерживают эту политику. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в опубликованном в среду интервью телеканалу "Первый независимый".

"Хочу сказать, как гражданин Украины, я очень сомневаюсь, что сегодня миллионы граждан поддерживают ту политику, которая проводится в Украине", - заявил он. По его словам, "не является никаким секретом на сегодняшний день, что дискриминация русского языка негативно воспринимается среди русскоязычного населения".

Сегодня, отмечает политик, в стране фактически под полным запретом оказалось "культурное наследие, которое было <...> наработано и украинским, и русским народом, и многими другими народами бывшего Советского Союза". Однако очень многие в стране не хотят, чтобы страна строилась как "анти-Россия". "Так считают избиратели нашей партии, так считают очень многие люди у нас в стране", - отметил он.

Медведчук подчеркнул, что украинцы "не согласны танцевать одни и те же танцы, не согласны говорить на одном языке, не согласны исповедовать одну и ту же религию, не согласны уважать в истории те или иные события, даты и давать им однозначные комментарии с теми, которые дает им господин [бывший президент Петр] Порошенко и его политическая сила". Социологические исследования, по его словам, говорят также о том, что миллионы граждан Украины не согласны с курсом страны в НАТО.

Точно так же миллионы украинцев не поддерживают преследование оппозиции, отметил Медведчук. "Та борьба с инакомыслием, которая началась с закрытия телевизионных каналов (112, NewsOne, ZIK), закрытие "Первого Независимого", который просуществовал в эфире всего час и был закрыт по письму <...> заместителя председателя Службы безопасности, <...> есть, по факту, не что иное, как преступные действия относительно свободы слова. Свободы слова, которая сегодня провозглашена конституцией ", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик обратил внимание на то, что Европа в ответ на действия Киева, закрывающего оппозиционные СМИ, ничего не делает для того, чтобы остановить эти "репрессивные действия, направленные на узурпацию власти и установление в стране диктаторского режима".