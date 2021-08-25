WSJ: основатель Blackwater предлагает эвакуацию из Кабула за $6,5 тыс.

ТАСС, 25 августа. Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагает услугу по эвакуации из Кабула на чартерном самолете за $6,5 тыс. с человека. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, не уточнив источник информации.

По данным газеты, в стоимость эвакуации из столицы Афганистана также входит безопасная доставка до аэропорта Кабула и посадка в самолет. Издание подчеркнуло, что остается неясным, располагает ли Принс ресурсами и возможностями для оказания такого рода услуги.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.