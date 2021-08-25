Президент Эстонии рекомендовала не инвестировать в экономику Украины

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала согражданам не инвестировать в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", - сказала она в опубликованном в среду интервью украинскому новостному ресурсу "Европейская правда".

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании "Мотор Сич", которая занимается производством авиадвигателей. Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года подписал указ о национализации этого предприятия, ранее он ввел санкции против китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. МИД КНР в ответ на действия Киева потребовал соблюдать права китайских инвесторов. Решение о санкциях, как отмечали украинские эксперты, было принято под давлением США.

После государственного переворота 2014 года на Украине под жесткие санкции попали дочерние подразделения российских банков и такие торговые компании, как "Спортмастер" и Wildberries.