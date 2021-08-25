Лидер афганского сопротивления ждет от России помощи в организации переговоров с талибами

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лидер сил сопротивления талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) в провинции Панджшер Ахмад Масуд считает, что Россия может помочь провести переговоры представителей ополчения с "Талибаном" и тем самым предотвратить эскалацию насилия. Такое заявление Масуд сделал в опубликованном в среду интервью РБК.

По мнению лидера сопротивления, Москва может помочь провести "что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и "Талибаном" и убедить их прийти на них".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на формирование инклюзивных переходных структур правительства Афганистана после диалога движения "Талибан" с лидерами политических сил Афганистана.

Масуд высказал опасения, что формирование правительства исключительно талибами приведет к тому, что Афганистан окажется в изоляции, а люди не смогут жить в мире друг с другом ни в стране, ни за ее пределами.

"К сожалению, действия "Талибана" уже показывают, что они не про инклюзивность, толерантность, права человека и женщин, они не разделяют демократические ценности. Все те вещи, которые важны для международного сообщества, чтобы признать правительство. И это проблема для нас, мы не можем это принять", - добавил он.