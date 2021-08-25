Лавров призвал соотечественников в Вене стать наблюдателями на выборах в Госдуму

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал соотечественников в Австрии пополнить ряды общественных наблюдателей на российских парламентских выборах в сентябре.

"Мы будем только рады, если из ваших рядов дополнительно будут общественные наблюдатели за ходом голосования", - указал в среду глава дипведомства на встрече в Вене с соотечественниками.

По словам министра, дипведомство проводит сейчас активную работу, чтобы российские "загранучреждения предоставляли все необходимые возможности для того, чтобы соотечественники могли воспользоваться своим избирательным правом". "Мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших граждан, которые проживают за границей, пришли на избирательные участки и отдали свой голос той партии, которая, как они видят, наиболее отражает их интересы", - отметил Лавров.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.