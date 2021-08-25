СМИ: парламент Ирана выразил доверие новому правительству страны

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Иранский Меджлис (парламент) выразил в среду доверие новому составу правительства страны, представленному президентом исламской республики Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Единственным кандидатом, который не получил одобрения со стороны Меджлиса, стал Хосейн Багголи, который выдвигался на пост министра образования. За его кандидатуру проголосовали 76 законодателей, против - 193 при 18 воздержавшихся.

В новый кабинет министров вошли Иса Зарепур (министр информационно-коммуникационных технологий), Сейед Эсмаил Хатиб (министр информации, отвечающий за разведку), Эхсан Хандузи (министр экономики и финансов), Бахрам Эйнолахи (министр здравоохранения и медицинского образования), Ходжатолла Абдольмалеки (министр труда, социального обеспечения и по делам кооперативов), Сейед Джавад Садатинежад (министр сельского хозяйства), Хосейн Амир Абдоллахиян (министр иностранных дел), Амир Хосейн Рахими (министр юстиции), Мохаммад Реза Аштияни (министр обороны и логистики вооруженных сил), Ростам Гасеми (министр дорог и городского развития), Сейед Реза Фатеми Амин (министр торговли, промышленности и шахт), Мохаммад Али Зольфиголь (министр науки, исследований и технологий), Мохаммад Мехди Эсмаили (министр культуры и исламской ориентации), Ахмад Вахиди (министр внутренних дел), Сейед Эзатолла Заргами (министр туризма, культурного наследия и ремесел), Джавад Оуджи (министр нефти), Али Акбар Мехрабиян (министр энергетики) и Сейед Хамид Саджади Хазаве (министр по делам молодежи и спорта).