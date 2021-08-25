Суд на Украине отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Об этом сообщило в среду сообщило издание "Левый берег" со ссылкой на решение суда.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики на Украине" №333-14/VI от 17.08.2012 года", - сказано в решении суда. Отмечается, что оно было принято 13 августа.

Ранее аналогичные решения принимались судами в ряде других городов и регионов страны.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Одним из первых законов, который приняли те политики, которые пришли к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".