Приднестровье надеется до конца года возобновить переговоры с Молдавией

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Приднестровье призывает Молдавию возобновить до конца года переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в ходе прошедшей в среду встречи с послом председательствующей в ОБСЕ Швеции Анной Либерг.

"Еще есть возможность достичь позитивных результатов в период шведского председательства в ОБСЕ, призвав к организации очередного заседания в формате "пять плюс два" до конца текущего года", - цитирует слова министра пресс-служба МИД. Игнатьев рассказал шведскому дипломату, что между двумя берегами Днестра сохранился комплекс проблем, которые требуют скорейшего решения. Среди них дипломат отметил вопросы, касающиеся свободы передвижения граждан.

"Есть очень тревожный дедлайн, связанный с возможным введением со стороны Украины по просьбе Кишинева ограничений для нашего автотранспорта. Мы считаем, что это абсолютно деструктивный шаг, и очень надеемся, что в данном случае у наших коллег голос разума возобладает. Не хотелось бы возобновлять диалог с молдавской стороной с негатива и очередных ограничительных мер", - пояснил Игнатьев.

На переговорах в формате "пять плюс два" в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году стороны пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако в последние годы процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году, в период пандемии, стороны не смогли провести ни одного раунда, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между двумя берегами Днестра. В начале июня в Кишиневе и Тирасполе побывали представители посредников от России, Украины и ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС, которые заявили о необходимости возобновить переговорный процесс, чтобы найти устойчивое решение проблемы с целью предоставления Приднестровью особого статуса при соблюдении территориальной целостности и суверенитета Молдавии.