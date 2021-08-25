США не получали данных о гибели американцев в Афганистане с 14 августа

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США не получало данных о гибели американских граждан, в том числе и военнослужащих, в Афганистане с 14 августа. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили подтвердить, что с 14 августа в Афганистане не было убито ни одного американца. "Нет, с 14-го [августа] не было убито ни одного американского военнослужащего. Мы знаем только об одном легком ранении", - ответил пресс-секретарь, не уточнив, при каких обстоятельствах военный получил ранение.

"Я не располагаю данными о том, чтобы хотя бы один американский гражданин был убит [в Афганистане с 14 января]. Не знаю ни об одном [случае]. Мы не обладаем идеальной осведомленностью обо всем, что происходит в Кабуле, но мы знаем об отсутствии жертв среди американцев", - добавил пресс-секретарь.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.

Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.