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В ОАЭ задержали одного из самых разыскиваемых в Италии преступников

Раффаэле Мауриелло входил в ближайшее окружение одного из влиятельных боссов "Каморры"

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Дубае одного из боссов неаполитанской мафии "Каморра" Раффаэле Мауриелло. Как отмечает в среду агентство ANSA, он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

32-летний мужчина был задержан 14 августа, расследование координировала прокуратура Неаполя. Как указывает агентство, Мауриелло, находившийся в бегах с сентября 2018 года, обвиняется в убийствах и в наркоторговле. Предположительно он входил в ближайшее окружение одного из влиятельных боссов "Каморры" Раффаэле Империале, который был задержан в Дубае в начале этого месяца. Власти запустили процедуру его экстрадиции, отмечает агентство со ссылкой на МВД республики.

"Каморра" из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано "Гоморра", в которой автор рассказал, что члены "Каморры" контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных.

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