Впервые в Таджикистане звание генерала получила женщина

ДУШАНБЕ, 25 августа. /ТАСС/. Звание генерала впервые за годы независимости Таджикистана присвоено женщине, его получила начальник Службы исполнения при правительстве республики Барно Саидвализода. Как сообщила в среду пресс-служба главы государства, присвоение звания состоялось в ходе церемонии награждения государственными наградами по случаю празднования 9 сентября 30-летия независимости республики.

"Указом Президента Республики Таджикистан за достойные заслуги Барно Саидвализоде - начальнику Службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан присвоено специальное очередное звание "генерал-майор милиции", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за высокие служебные заслуги и плодотворную деятельность глава государства Эмомали Рахмон наградил государственными наградами более 100 руководителей и представителей силовых, военных структур, судебных органов и безопасности страны. Отмечается, что указом главы государства 37 руководителям и представителям правоохранительных органов и силовых структур, а также судебных органов и безопасности страны присвоены очередные звания.

Перед началом церемонии президент поздравил награждаемых с предстоящим 30-летием государственной независимости страны. "Офицеры и солдаты вооруженных сил и правоохранительных органов должны быть всегда начеку, ни на один миг не терять политической бдительности, своей железной военной дисциплиной, соблюдением законов и военных уставов должны все больше повышать военную готовность и оборонную мощь независимого таджикского государства", - подчеркнул президент.