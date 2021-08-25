ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии принять беженцев из Белоруссии

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Польша и Латвия должны обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, жильем и одеждой. Соответствующее решение опубликовал в среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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"ЕСПЧ сегодня решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб "Амири и других против Польши" и "Ахмеда и других против Латвии", касающихся недавних событий на границах Польши и Латвии с Белоруссией. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября включительно", - говорится в решении суда.

Хотя Белоруссия и имеет определенные международные обязательства, касающиеся пограничного режима, Латвия и Польша должны обеспечить заявителей едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и, по возможности, предоставить временное жилье, постановил суд. "В то же время следует уточнить, что эта [обеспечительная мера] не должна восприниматься как требование к Польше и Латвии просто пустить заявителей на свою территорию", - подчеркнули в международном судебном органе.

Сами заявители - 32 афганца и 41 иракский курд - в своих жалобах утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию соответственно, чтобы получить международную защиту, однако им в этом было отказано. При этом они не могут вернуться в Белоруссию, которая, как напоминает суд, не является стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

В этой связи беженцы указывают на нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ о праве на жизнь и запрещении пыток, а также на статью 4 четвертого протокола к конвенции, которая запрещает коллективную высылку иностранцев. Также заявители на латвийской границе говорят о нарушении их прав в рамках статей 5, 6, 8 и 13 (право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на эффективное средство правовой защиты). Они также просят юридической поддержки, улучшения материальных условий и их невозвращения в Белоруссию.

Ситуация на белорусской границе

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В августе литовская погранохрана приняла жесткие меры по недопущению нелегального перехода мигрантами границы и стала вытеснять их на территорию Белоруссии. Тогда нелегалы стали проникать в Латвию и Польшу.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 20-30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 15 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. Сейчас с одной стороны их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

Латвия для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство страны ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.