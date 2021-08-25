В США конгрессмены запросили у ведомств данные по штурму Капитолия

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американские законодатели запросили у ряда ведомств страны данные, касающиеся произошедшего 6 января штурма Капитолия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте специального комитета Палаты представителей Конгресса по расследованию данных событий.

Конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного комитета, отметил, что законодатели "расширяют расследование" имевших место 6 января событий, а также причин произошедшего. Запросы направлены в Национальный архив США, а также в Пентагон, министерства внутренней безопасности, внутренних дел и юстиции страны, в ФБР, Национальный контртеррористический центр и аппарат директора Национальной разведки США.

Комитет рассчитывает получить требуемую информацию в течение двух недель. Сведения, в частности, касаются работы предыдущей администрации США, которую возглавлял республиканец Дональд Трамп. Некоторые из запросов являются повторными.

6 января сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.