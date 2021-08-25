В Вене началась встреча Лаврова и Курца

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца началась в Вене.

Министр и канцлер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне национальных флагов. Затем встреча началась в формате тет-а-тет. Она проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме. Затем стороны уйдут на рабочий ужин. Заявлений по итогам встречи для СМИ не предусмотрено.

Столица Австрии стала вторым пунктом европейского турне Лаврова, который ранее посетил Венгрию, а затем отправится в Италию.

Как сообщали в МИД РФ, помимо переговоров с федеральным канцлером и главой МИД страны Александером Шалленбергом, российский министр встретится с активом и участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", а также с представителями австрийских деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками. Намечено посещение штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).