В ООН заявили, что взаимодействуют со всеми афганскими силами для защиты своего персонала

ООН, 25 августа. /ТАСС/. ООН исходит из того, что продолжит работу в Афганистане, и взаимодействует со всеми сторонами для обеспечения безопасности своих сотрудников в республике. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик рассказал, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш провел видеоконференцию с работающими в Афганистане сотрудниками. "Он заявил, что понимает глубокую тревогу сотрудников. Генеральный секретарь сказал, что мы предпринимаем меры по обеспечению безопасности персонала, в то же время работая над тем, чтобы продолжать деятельность перед лицом возрастающих гуманитарных потребностей, - обратил внимание представитель генсека. - ООН тесно взаимодействует со всеми игроками в Афганистане и государствами-членами".

По данным ООН, перед последним наступлением радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в различных миссиях всемирной организации в этой стране работали около 3 тыс. человек из числа местных жителей и более 700 иностранцев. 245 из них позднее покинули страну двумя вывозными рейсами.

"Мы продолжаем рассматривать возможное перемещение международного персонала, а также национального, находящегося [в зоне] риска, - отметил Дюжаррик. - Присутствие ООН в Афганистане сохранится, мы продолжаем оказывать услуги". Представитель генсека подчеркнул важность того, что нынешние власти в Афганистане "осознают ответственность по защите объектов ООН и по обеспечению безопасности персонала".

На просьбу ТАСС подтвердить факт составления письма рядом сотрудников ООН в адрес Гутерриша с призывом разработать план по эвакуации из Афганистана местных работников Дюжаррик ответил утвердительно. "Было письмо сотрудников, на которое мы ответили", - сказал он.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.