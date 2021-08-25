Вашингтон причислил издаваемую в США китайскую газету "Синдао жибао" к числу иноагентов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский Минюст вынудил газету "Синдао жибао Ю-Эс" (Sing Tao U.S.) зарегистрироваться в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента. Об этом сообщил в среду со ссылкой на документы ведомства портал Axios.

Он поясняет, что "Синдао жибао Ю-Эс" является дочерним предприятием компании, управляющей старейшей издающейся на китайском языке гонконгской газетой "Синдао жибао дейли" (Sing Tao Daily). В США газета издается в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Кроме того, Sing Tao владеет радиостанцией, базирующейся в Калифорнии.

Минюст США в последние годы проявляет повышенное внимание к работающим в стране СМИ, принадлежащим иностранным владельцам, и требование американской стороны к "Синдао жибао Ю-Эс" зарегистрироваться в качестве иностранного агента появилось на фоне роста "напряженности [в отношениях] между Вашингтоном и Пекином из-за усилий последнего по оказанию влияния [на общественное мнение] в США", пишет Axios.

По данным портала, Минюст США счел, что деятельность "Синдао жибао Ю-Эс" подпадает под закон об иностранных агентах (Foreign Agents Registration Act, FARA) и может быть квалифицирована как попытки иностранного влияния. "Синдао жибао Ю-Эс" пытается оспорить этот вывод Вашингтона, заявляя, что издание принадлежит частной компании и не контролируется властями КНР.