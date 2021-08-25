ООН призывает Алжир и Марокко к диалогу ради мира и безопасности в регионе

ООН, 25 августа. /ТАСС/. ООН считает, что Алжиру и Марокко необходимо развивать диалог для обеспечения регионального мира и безопасности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя разрыв дипломатических отношений между двумя странами.

"Генеральный секретарь призывает две соседствующие страны выйти на путь продвижения отношений, в том числе для обеспечения мира и безопасности в регионе", - отметил Дюжаррик.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил во вторник, что его страна разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Между тем он указал, что это "не навредит гражданам двух стран, чьи консульства будут выполнять свою обычную роль".

В Рабате в свою очередь назвали это решение "неоправданным и вызывающим сожаление".

Алжир и Марокко долгое время связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения в отношениях двух стран более четырех десятилетий остается конфликт в Западной Сахаре. Рабат считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.