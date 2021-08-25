Эрдоган: Турция относится с осторожным оптимизмом к получаемым от талибов посланиям

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что будет судить о политике радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане "не по словам, а по делам". В своем выступлении, которое транслировал телеканал TRT , турецкий лидер отметил, что "в Анкаре относятся с осторожным оптимизмом к получаемым от талибов посланиям".

"В Афганистане должно быть сформировано инклюзивное правительство, в которое войдут представители всех этноконфессиональных групп населения, что позволит сохранить стабильность", - подчеркнул он.

Эрдоган призвал со всей серьезностью отнестись к угрозе возникновения новой волны беженцев из Афганистана. "Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь афганцам, чтобы этого не произошло", - считает он.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна "не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище". По его словам, все публикации в СМИ на эту тему не соответствуют действительности. Чавушоглу привел данные, согласно которым усилиями турецких военных из Афганистана были эвакуированы 1 404 человека, большая часть из них - граждане Турции.

В среду Министерство национальной обороны Турции объявило о начале операции по выводу своего воинского контингента из Афганистана. Примерно 600 турецких военных участвовали в небоевой миссии НАТО, целью которой была подготовка правительственной армии.