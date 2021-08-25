Канцлер Австрии Курц высоко оценил переговоры с Лавровым

ТАСС, 25 августа. Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил состоявшиеся в среду в Вене переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. Наши переговоры были посвящены совместной борьбе с COVID-19, ситуации в Афганистане, Белоруссии, гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией", - написал Курц в Twitter. Переговоры проводились в формате тет-а-тет в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме.

Ранее в среду Лавров провел в Вене встречи с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, российскими соотечественниками и участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог".