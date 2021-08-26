США не намерены наращивать число применяемых при эвакуации из Кабула гражданских самолетов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не собираются расширять флот коммерческих воздушных судов, которые используются для эвакуации людей из столицы Афганистана. Об этом на брифинге в среду сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена приняла решение задействовать принадлежащие американским авиаперевозчикам гражданские самолеты для проведения эвакуации людей из Афганистана. "Я не знаю о каких-либо планах по расширению резервного флота гражданской авиации свыше установленного министром обороны", - сказал он.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тысячи соотечественников, а также членов их семей, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.