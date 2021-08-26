Белый дом заявил, что США не предлагали талибам какую-либо помощь за взаимодействие

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти США не предлагали оказать радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) какую-либо материальную помощь в обмен на взаимодействие в том, что касается проведения эвакуации из Афганистана. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет, это не обмен. Мы ясно дали понять, чего ожидаем в плане вывоза из страны американцев, наших афганских партнеров и союзников. И мы работаем над этим", - сказал она, отвечая на вопрос о том, обещал ли Вашингтон талибам деньги или продовольствие за сотрудничество.

Псаки также спросили, можно ли в свете продолжающихся контактов США с талибами говорить о том, что Вашингтон по-прежнему придерживается политики не вести переговоры с террористами. "Да, конечно. Но я бы также сказала, что факт в том, что "Талибан" в настоящее время контролирует значительную часть Афганистана. Таковы факты, а нашей задачей сейчас является эвакуация американских граждан и партнеров из числа афганцев", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Псаки подчеркнула, что США планируют завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа. Вместе с тем она уточнила, что президента США Джо Байдена ознакомили с планами возможного продления данного срока.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.

Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.