Военные и разведка США проводят тайную эвакуацию американцев из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы и Центральное разведывательное управление США проводят скрытые операции по вывозу из Афганистана американцев, которые находятся за пределами территории столичного аэропорта. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее сведениям, ЦРУ начало несколько тайных операций по вывозу своих соотечественников как с территории Кабула, так и за пределами столицы, для этого они использовали вертолеты военных. Помимо этого американские войска вместе со своими союзниками, в частности из Великобритании и Франции, проводят наземные операции по вывозу граждан своих стран, а также обладателей грин-карт и афганцев со специальными визами. Отмечается, что приоритет в подобных миссиях отдается американским гражданам.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США с 14 августа эвакуировали из Кабула около 4,5 тыс. соотечественников, а также членов их семей, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.