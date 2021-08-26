Байден заявил, что США ожидают от РФ привлечения к ответственности киберпреступников

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Вашингтон ожидает от Москвы действий по борьбе с хакерами, применяющими вирусы-вымогатели. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду на встрече, посвященной кибербезопасности. Стенограмму его выступления распространил Белый дом.

Байден отметил, что "кибербезопасность - это глобальная проблема". По его словам, США призывали страны Группы семи "привлекать к ответственности государства, которые укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели". "И я мог бы добавить, что у меня состоялась встреча с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Я ясно дал ему понять, что мы также ожидаем от него привлечения их [киберпреступников] к ответственности, поскольку они [россияне] знают, кто это и где они [хакеры] находятся", - сказал американский лидер.

Байден в среду встретился в Белом доме с представителями администрации, курирующими вопросы национальной безопасности, а также главами крупных компаний для обсуждения укрепления защиты страны в киберпространстве.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявляли о планах начать консультации по кибербезопасности.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей фирмы JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети фирмы - производителя программного обеспечения Kaseya.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес РФ в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отметил, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов и в связи с атакой на Kaseya.