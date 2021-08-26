МИД Великобритании предупредил о высокой угрозе терактов в Афганистане

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Британское внешнеполитическое ведомство предупредило о высоком уровне террористической угрозы в Афганистане, призвав всех подданных Соединенного Королевства избегать зоны вблизи аэропорта. Об этом говорится в рекомендации для путешественников, обновленной в среду вечером на его сайте.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане остается волатильной. Существует постоянный и высокий уровень угрозы совершения террористической атаки. Не совершайте поездку в кабульский Международный аэропорт имени Хамида Карзая. Если вы находитесь в районе аэропорта, переместитесь в безопасное место и ждите дополнительных рекомендаций", - советуют в Форин оффисе.

Как ранее информировала газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации, президент США Джо Байден на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи (G7) во вторник предупредил, что продление сроков эвакуации из Афганистана грозит совершением терактов на территории республики.

Об "очень высоком риске террористической атаки" заявил в среду и высокопоставленный британский источник в сфере безопасности, мнение которого приводит телеканал Sky News.