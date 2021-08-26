Источник: отряды антиталибских сил из Баглана направились в Панджшер

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Отряды, оказывающие сопротивление захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), направились из северной провинции Баглан в регион Панджшер, где сосредоточиваются антиталибские силы под командованием Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Как сообщил в среду вечером источник ТАСС в Баглане, в Панджшер выдвинулись "порядка нескольких сотен бойцов".

"Да, отряды бойцов из нашего региона действительно отправились на помощь народу Панджшера. Они присоединятся к любой силе, любой партии, которая противостоит талибам в нашей стране", - указал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в Баглане проинформировал, что гуманитарная обстановка в регионе, где в последние дни шли бои между радикалами и силами сопротивления, остается напряженной, поскольку талибы препятствуют поставкам жизненно важных ресурсов и "продолжают насилие в отношении местного населения". 21 августа радикалы вернули контроль над районом Андараб в Баглане, который у них ранее отбили ополченцы.

Между тем Абдул Хафиз Мансур, представляющий не подчинившуюся талибам северную провинцию Панджшер, объявил о проведении в среду в городе Чарикар (административный центр провинции Парван) первых прямых переговоров между представителями Фронта национального сопротивления и делегацией радикалов. По его словам, стороны условились продолжать диалог о мире с тем, чтобы избежать военного столкновения.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.